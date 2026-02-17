Запущен проект по обеспечению сел высокоскоростным интернетом

Проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи в 1 123 сельских населенных пунктах.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК сообщило о старте проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» и начале Открытого конкурса на получение долевых грантов для операторов связи. Конкурс проводится в рамках реализации проекта и направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности, а также на обеспечение жителей сел доступом к сети интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи в 1 123 сельских населенных пунктах, где отсутствует локальная сеть доступа к интернету. Реализация проекта позволит подключить более 445 тысяч домохозяйств и обеспечить доступом к высокоскоростному интернету порядка 2,3 миллиона человек.

В рамках проекта операторам связи предоставляются безвозмездные долевые гранты в размере до 50% подтвержденных капитальных затрат на строительство телекоммуникационных сетей в сельской местности. Строительство осуществляется за счет собственных средств операторов связи, при этом построенная инфраструктура остается на их балансе.

Отбор участников будет осуществляться на основе Открытого конкурса с соблюдением принципов равного доступа, прозрачности и подотчетности.

Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.