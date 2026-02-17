Олжас Бектенов проверил ход реализации проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры

Подчеркнута необходимость интеграции индустриальных и технологических решений для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни граждан.

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки по Астане проверил ход реализации ключевых проектов индустриального и цифрового развития столицы в соответствии с поручениями Президента по диверсификации экономики и развитию технологической инфраструктуры. Особое внимание было уделено укреплению производственного потенциала, внедрению современных технологических решений и повышению устойчивости городских цифровых систем.

Промышленность Астаны представлена преимущественно обрабатывающим сектором. По итогам 2025 года объем промышленного производства превысил 3,4 трлн тенге. Основная доля промышленных предприятий сконцентрирована на территории Индустриального парка № 1. Портфель включает 137 проектов на сумму 333,3 млрд тенге с более чем 9 500 рабочими местами.

Олжас Бектенов подчеркнул важность развития отечественного машиностроения как одного из ключевых драйверов индустриализации и создания высокопроизводительных рабочих мест.

«Рост обрабатывающей промышленности напрямую влияет на диверсификацию экономики и конкурентоспособность нашего производства. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, нам нужно производить больше продукции внутри страны, укрепляя реальный сектор, и создавать устойчивые рабочие места. Правительство со своей стороны обеспечит поддержку предприятиям, которые дают выпуск и локализацию — через инфраструктуру, подготовку кадров и понятные механизмы заказов. Результат должен быть измеримым — больше продукции, больше рабочих мест, выше качество», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил Центр обработки данных, созданный в рамках реализации проекта Astana Smart City. Это первый дата-центр в Казахстане, построенный специально для нужд городской инфраструктуры в партнерстве с международной компанией Presight и акиматом города.

Представители компании Presight доложили, что на базе ЦОД обеспечивается функционирование городского ситуационного центра, систем видеоаналитики, платформ искусственного интеллекта и цифровых сервисов управления городской средой. Инфраструктура объекта предусматривает высокий уровень отказоустойчивости и защиту критически важных цифровых систем, что является важным элементом развития проекта Astana Smart City и дальнейшей цифровизации городской среды.

По итогам рабочей поездки премьер-министр поручил продолжить реализацию проектов, направленных на развитие промышленной базы и укрепление цифровой инфраструктуры. Подчеркнута необходимость интеграции индустриальных и технологических решений для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни граждан.

