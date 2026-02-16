Alem Tech Fest 2026: сформирована национальная сборная Казахстана по робототехнике

В Международном выставочном центре EXPO завершился крупнейший в Центральной Азии фестиваль робототехники и STEM-технологий Alem Tech Fest 2026.

Масштабное событие объединило более 5 000 школьников из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Эстонии, Вьетнама и Гонконга. Организаторами фестиваля выступили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, общественный фонд USTEM Foundation, Министерство просвещения РК (РНПЦ «Дарын»), международный инновационный кластер Astana Hub и Министерство обороны Республики Казахстан (Smart Sarbaz). Генеральный спонсор — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Ключевым событием фестиваля стал турнир Central Asia FIRST Championship, по итогам которого определились 50 сильнейших команд страны. Все они разделили между собой денежные призы и гранты, однако путевки на мировые первенства распределились следующим образом: 16 лучших коллективов вошли в состав национальной сборной для участия в финале FIRST Championship в Хьюстоне (США), а остальные команды представят Казахстан на международных турнирах в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

В церемонии награждения приняли участие заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, а также высшее руководство АО «Самрук-Қазына.

Глава ведомства, курирующего цифровое развитие, высоко оценил инженерный потенциал молодежи: «Этот фестиваль наглядно демонстрирует, что Казахстан становится важным хабом технологических талантов в Центральной Азии. Сегодня мы видим не просто школьников с конструкторами, а будущих инженеров и архитекторов искусственного интеллекта. Развитие робототехники — это фундамент нашей цифровой трансформации. Мы продолжим поддерживать такие инициативы, так как именно эти ребята будут внедрять передовые технологии в промышленность и госуправление, обеспечивая конкурентоспособность нашей страны на глобальном рынке».

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, подводя итоги фестиваля, отметил стратегическую значимость поддержки молодежных инноваций: «Поддерживая этот фестиваль, мы инвестируем не только в соревнование, но и в экосистему инноваций — в людей, идеи и практические решения, которые в перспективе могут быть внедрены в реальном секторе экономики. Для нас важно идти в ногу со временем, создавая платформу для формирования нового поколения специалистов, способных строить цифровую экономику Казахстана. Мы видим в этих ребятах будущий кадровый резерв наших крупнейших предприятий, и их успехи сегодня — это залог технологического суверенитета страны завтра».

Состав национальной сборной Казахстана (FIRST Championship 2026, Хьюстон, США)

FIRST LEGO League Explore (младшая категория):

1. Alem Innovators

FIRST LEGO League Challenge (средняя категория):

1. FIZTEX

2. ToleBi Daryn и Tidal Tumble

FIRST Tech Challenge (старшая категория):

1. JelToqSun

2. TGJ

3. xCeption

4. SANA

5. KAP

6. Panheya

7. OVERTIME

8. Nomadic.Dragons.FTC

9. FIZMAT ROBOTICS

10. FoxSlide

11. MLP

12. Celestial

Помимо чемпионата FIRST, в рамках фестиваля прошли соревнования по следующим направлениям: Alem Drone League, RoboCup Soccer, Physical AI Championship, RoboCup Rescue и Battle of Bots.