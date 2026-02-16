Технологии для сохранения свежести продуктов

Неавтоматизированный документооборот создавал операционные риски, напрямую влияющие на скорость и точность поставок.

Вопрос обеспечения населения доступным и качественным продовольствием — одна из ключевых задач агропромышленного комплекса Казахстана. Особое место здесь занимает производство яиц, продукта, который входит в потребительскую корзину и является важным источником белка. Крупнейшие игроки рынка: ТОО «Алсад Казахстан», являющееся лидером в работе с торговыми сетями, ТОО «Қарағанды Құс» — один из крупнейших производителей яичной продукции в Карагандинской области, а также ТОО «Курочка Ряба» ежедневно обеспечивают свежей продукцией тысячи торговых точек по всей стране. Их работа напрямую влияет на продовольственную стабильность в регионах.

В современных условиях выполнение этой социально значимой миссии невозможно без эффективной логистики и точного взаимодействия с торговыми сетями. Именно здесь многие предприятия сталкивались с системной проблемой: устаревший, неавтоматизированный документооборот создавал операционные риски, напрямую влияющие на скорость и точность поставок.

ТОО «Алсад Казахстан» — одна из крупнейших птицеводческих компаний Казахстана. ТОО «Қарағанды Құс» — крупное производственное предприятие в Караганде. ТОО «Курочка Ряба» — один из ведущих производителей яиц в Акмолинской области, чья продукция поставляется в сети по всему Казахстану.

Для этих компаний переход на электронный обмен данными (EDI) с помощью платформы Docrobot стал стратегическим решением, позволившим перевести взаимодействие с партнерами на качественно новый уровень.

«Переход на EDI через Docrobot позволил нам существенно упростить и стандартизировать документооборот с торговыми сетями. Основные преимущества — сокращение ручного труда, снижение количества ошибок при оформлении документов и более прозрачное взаимодействие между поставщиком и ритейлом», — отмечает Нариман Масимов, директор IT-департамента ТОО «Курочка Ряба».

Ранее процессы оформления заказов, накладных и актов сверки требовали значительных временных затрат и были подвержены человеческому фактору. Любая ошибка или задержка в бумажном документе приводила к каскадным сбоям: задержкам в отгрузке, простоям транспорта, сложностям в учете и, как следствие, к рискам для свежести продукта.

«Использование EDI значительно ускорило обработку заказов и подтверждение поставок. Документы формируются и передаются автоматически, что позволяет обрабатывать поставки значительно быстрее, чем при бумажном документообороте, и оперативно реагировать на изменения со стороны торговых сетей», — дополняет представитель компании.

Для производственной компании «Қарағанды Құс», чья эффективность зависит от скорости и точности обработки информации от множества контрагентов, внедрение EDI стало ключом к повышению управляемости.

«Сотрудничество с Docrobot было для нас положительным опытом. Переход на EDI значительно упростил наши процессы, повысил эффективность и сократил время на обработку заказов. Благодаря EDI мы наблюдаем ускорение поставок в среднем в 2-3 раза, что позволяет нам более оперативно реагировать на потребности рынка и улучшать качество обслуживания клиентов, — комментирует Ольга Кудинова, старший менеджер отдела продаж ТОО „Қарағанды Құс“ и ТОО „Алсад Казахстан“. Она также подчеркивает социальный аспект этого перехода — Сотрудничество с Docrobot и внедрение EDI значительно улучшили наши процессы поставок, что позволяет нам более эффективно работать и вносить вклад в социальную ответственность».

Внедрение решений Docrobot обеспечивает принципиально иной уровень управляемости цепочкой поставок социально значимого товара. Цифровая прослеживаемость каждой партии, мгновенное обновление данных о запасах и автоматизированное планирование отгрузок минимизируют риски дефицита на полках и способствуют поддержанию стабильных розничных цен.

Таким образом, опыт сотрудничества ведущих производителей и дистрибьюторов яичной продукции с компанией Docrobot наглядно демонстрирует, что современные технологии EDI являются не просто инструментом автоматизации, а критически важным элементом инфраструктуры, обеспечивающим выполнение социальных обязательств бизнеса.

«Внедрение электронного документооборота — это не просто технологическое обновление, а важный шаг к стабильным и своевременным поставкам социально значимой продукции», — резюмирует Нариман Масимов.

Компания «Docrobot Центральная Азия», учитывая отраслевую специфику и предлагая надежную техническую поддержку, доказала свою способность быть партнером, который помогает агробизнесу решать его ключевую задачу: гарантировать населению бесперебойные поставки качественных и свежих продуктов питания.