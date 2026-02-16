Минэнерго и международный эксперт Ли Кай-Фу договорились о сотрудничестве в сфере ИИ

Состоялась встреча министра энергетики Ерлана Аккенженова с Ли Кай-Фу, одним из признанных международных экспертов в области искусственного интеллекта, ученым и предпринимателем.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса, мировые тенденции развития искусственного интеллекта, а также возможности применения ИИ-технологий для повышения эффективности, надёжности и безопасности объектов энергетической отрасли. Ли Кай-Фу поделился международным опытом внедрения прикладных ИИ-решений и подходами к использованию искусственного интеллекта в крупных индустриальных системах.

По итогам встречи между сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие взаимодействия в сфере цифровизации и внедрения ИИ-технологий в топливно-энергетическом комплексе Казахстана.

В рамках меморандума стороны намерены развивать сотрудничество по внедрению прикладных ИИ-решений в энергетике, включая проработку и реализацию пилотного проекта по созданию ИИ-агента для применения в отрасли.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.

Дополнительно отмечено, что обучение и апробация ИИ-моделей в рамках планируемых пилотного проекта будет осуществлен на базе суперкомпьютерной инфраструктуры Казахского национального университета им.аль-Фараби, где создан Отраслевой центр технологических компетенций в сфере топливно-энергетического комплекса. Использование данной инфраструктуры позволит обеспечить требуемый уровень вычислительных мощностей, кибербезопасности и технологического суверенитета при разработке и тестировании ИИ-решений для энергетической отрасли.