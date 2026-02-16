Чиновники в Казахстане будут согласовывать свои решения с чат-ботом

Национальная платформа искусственного интеллекта уже заработала в закрытом режиме.

Одним из направлений ее работы станет внедрение чат-ботов для определения министерств, ответственных за ту или иную задачу, а также разработка чат-ботов для внутреннего использования в различных ведомствах, передает Курсив.

«В будущем планируется внедрение чат-ботов для определения ответственных министерств или департаментов по протоколам, а также для автоматической генерации аналитических справок. Эти решения позволят повысить продуктивность, улучшить принятие решений и оптимизировать процессы предоставления услуг», — отметили в МИИЦР.

Например, в министерстве юстиции уже тестируют пилотный проект чат-бота «Помощник по законам», который оказывает консультации по законодательству.

НПИИ также будет хранить и обрабатывать данные для госсектора. Вся инфраструктура нацплатформы будет храниться на серверах АО «НИТ», а также в закрытой сети госорганов.

«В отличие от зарубежных решений, таких как GPT, которые функционируют на иностранных серверах, наша система полностью локализована и управляется внутри страны, что будет гарантировать защиту конфиденциальной информации и соответствие требованиям национальной безопасности», — подчеркнули в министерстве.