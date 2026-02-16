В Казахстане запущена Единая платформа недропользования

Имеется доступ более чем к 66 тыс. геологических отчетов.

Весь процесс, от подачи заявки до завершения, проходит в онлайн-режиме. Таким образом, обеспечивается прозрачность и надежность всего процесса. Об этом заявил и. о. председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК Канат Ерубаев.

На Единой платформе недропользования оказывается 22 государственные услуги. Также обеспечен доступ более чем к 66 тыс. геологических отчетов. Это отчеты республиканских геологических фондов.

«Географически привязано 109 тыс. контуров изученности площадей. К результатам всех новых проектов, в том числе по проектам картирования в 1:50 000 масштабе и сейсморазведки, также будет обеспечен свободный и открытый доступ. Кроме того, ведется оцифровка первичной геологической информации. По итогам 2025 года 97,5% данных первичной геологической информации, а это около 4,7 млн единиц, переведено в электронный формат. Полная оцифровка завершится в текущем году», — сказал Канат Ерубаев.

Кроме того, в настоящее время создается система Big Data и искусственного интеллекта, чтобы прогнозировать перспективные участки быстрее и точнее.

«В цифровом виде легче обрабатывать, проводить глубокий анализ и точнее прогнозировать запасы месторождения и оценивать ресурсы. Таким образом, снизятся геологоразведочные риски, сократятся сроки подготовки инвестиционных решений и существенно повысится инвестиционная привлекательность сферы недропользования за счет прозрачности, доступности и качества данных. Мы создаем новые возможности для науки и для развития нашего региона. Проект официально запущен. Завершение запланировано на 2028 год. Финансирование осуществляется за счет средств недропользователей», — добавил спикер.

