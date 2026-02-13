Родители смогут оценивать качество школьного питания онлайн

Министерство просвещения совместно с МИИЦР запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного питания школьникам, оно организовано через «Социальный кошелек».

Родители школьников смогут напрямую влиять на качество бесплатного питания и оценивать работу столовых онлайн. В Казахстане запустили пилотный цифровой проект: выдачу обедов перевели в «Социальный кошелек», а обратную связь — в систему электронных обращений.

Министерство просвещения совместно с Министерством ИИ и цифрового развития запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного питания школьникам. Одновременно утвержден алгоритм его реализации. Питание организуют через сервис «Социальный кошелек»: система охватывает уведомление родителей, оформление и активацию цифровых ваучеров, а также оплату услуги в столовой без бумажных справок и списков.

Список детей, имеющих право на бесплатное питание, ежемесячно формирует социальный педагог школы, после чего его утверждает директор учреждения. Данные проходят проверку через систему SDU (внутренняя система верификации данных) и передаются в ПЭП (портал электронного правительства), откуда автоматически загружаются в «Социальный кошелек». Родители получают доступ через мобильное приложение eGov Mobile, где формируется цифровой ваучер.

Если ребенок не прошел верификацию в SDU, сведения возвращаются в Национальную образовательную базу данных. Для получения обеда родитель создает динамический QR-код в приложении и передает его ребенку. В столовой код сканируется бизнес-кошельком даже при отсутствии интернета.

Отдельный блок проекта посвящен обратной связи. Родители смогут оценивать качество питания и работу услуги через систему e-Otinish.