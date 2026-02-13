Власти проиграли суд против Kcell и Altel/Tele 2 по делу о ценовом сговоре

АЗРК пыталось доказать наличие ценового сговора.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы официально прекратил расследование в отношении сотового оператора Kcell и компании «Мобайл Телеком-Сервис» (работает под брендами Tele2/Altel). Ведомство пыталось доказать наличие ценового сговора, но проиграло телеком-гигантам в суде. Об этом сообщил руководитель городского департамента АЗРК Нуржан Нурланулы. По его словам, расследования были инициированы еще в 2024 году после массовых жалоб казахстанцев на «согласованные действия» операторов, передает Курсив.

Однако компании обжаловали действия антимонопольщиков. Суд встал на сторону операторов, и теперь ведомство обязано подчиниться этому решению.

«Мы, как департамент, на основании многочисленных жалоб в 2024 году, открыли расследование в отношении МТС, в отношении Kcell по согласованным действиям. В ходе проведения расследования сотовые операторы обжаловали наши действия. И по итогу мы, к сожалению, эти расследования проиграли в суде», — пояснил Нурланулы.

Глава департамента подчеркнул, что решение суда является обязательным для исполнения, поэтому продолжать текущие проверки ведомство не может.

Несмотря на судебное поражение, регулятор не намерен оставлять рынок связи без присмотра. В ведомстве заявили, что продолжают собирать информацию и фиксировать все действия операторов. В АЗРК пообещали, что если в будущем будут обнаружены новые признаки антиконкурентного поведения, сотовых операторов снова привлекут к ответственности.

Напомним, в январе 2025 года было объявлено, что катарский Power International Holding официально завершил приобретение 100% «Мобайл Телеком-Сервис» у «Казахтелекома» за $1,1 млрд. Kcell, согласно данным на 1 октября 2025 года, принадлежит «Казахтелекому» (51%). Последний, в свою очередь, контролируется правительством через фонд «Самрук-Казына» (принадлежит 80,85% акций телеком-оператора).

Также в капитале телеком-оператора присутствуют:

— бизнесмен Вячеслав Ким (23,95%) через Alatau City Bank и KC Holding LTD;

— ЕНПФ (7,16%);

— «Самрук-Қазына» (5,49%).

В августе 2025 года стало известно, что МТС добилась в Апелляционном суде Алматы отмены антимонопольного расследования по факту завышенных цен на услугу SMS-информирования. Причиной отмены расследования послужило соглашение между Казахстаном и Катаром, по которому до конца 2026 года власти не могут вмешиваться в деятельность «Мобайл Телеком-Сервис» и проводить подобные проверки.

Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.