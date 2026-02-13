Новая карта рисков Казахстана на CFO SUMMIT XIII

CFO SUMMIT XIII — это площадка, где национальная экономика получит не прогнозы, а инструменты.

4 марта в Алматы соберутся те, кто отвык оглядываться на чужой опыт. CFO SUMMIT XIII в 2026 году — это не дежурный съезд финансовых директоров, а единственная в регионе площадка, где национальная экономика получит не прогнозы, а инструменты.

Программа саммита — зеркальное отражение новой реальности. Два потока, два измерения, в которых теперь существует финансовый сектор. Макроэкономика: здесь решается, насколько прочным окажется фундамент страны под нарастающим давлением извне. Технологии: где AI-агенты окончательно перестают быть лабораторным экспериментом и внедряются в операционную ткань казначейств, риск-департаментов и финансового контроля.

Но главное — лица. Те, кто десятилетиями проектировал каркас казахстанских финансов, сегодня готовы к его честной ревизии. Их задача — вскрыть так называемый «тревожный чемоданчик» отечественного бизнеса. Не ради паники, а ради инвентаризации. И найти ту формулу фискальной логики, которая из обузы превращается в ускоритель корпоративного роста.

Архитекторы смыслов: Ключевые дискуссии и модераторы

Программа саммита выстроена вокруг глубокой экспертизы тех, кто задает темп рынку. Эти панели модерируют признанные профессионалы, способные превратить дискуссию в дорожную карту решений:

— Макроэкономическая панель: Под модераторством Алмаса Чукина участники разберут критические точки траектории развития страны и новый ландшафт рисков Казахстана.

— Банковская панель: Елена Бахмутова (АФК) проведет диалог с Умут Шаяхметовой (Halyk Bank) и другими лидерами сектора о «длинных деньгах» и доверии инвесторов.

— Бизнес-панель: Досым Сатпаев (KRAG) выступит модератором дискуссии о «тревожном чемоданчике» для бизнеса, где Ельдар Абдразаков (KGF) и представители крупнейших компаний представят анализ главных вызовов года.

— Финтех и AI-панель: Виталий Волянюк (Digital Business) модерирует сессию о том, как стартапы и искусственный интеллект меняют экономику, с участием ведущих экспертов в области высоких технологий.

— CFO-панель: Жанат Бердалина (Solidcore Resources) проведет финальную дискуссию «Финансы после иллюзий роста», подводя черту под переходом к эре зрелых стратегий.

The Best CFO 2026: Высшая лига финансового управления

Центральным событием станет конкурсный отбор на соискание премии The Best CFO 2026. В 2026 году роль CFO окончательно трансформировалась: теперь это лидер, способный оценить риски AI и превратить внутреннее казначейство в центр инвестиций.

Завершением дня станет торжественная церемония и Cocktail party, где личные достижения лидеров конвертируются в закрытые партнерства. Это момент, когда «финансы после иллюзий роста» обретают твердую почву зрелых решений.

Партнеры CFO SUMMIT XIII

Высокий уровень экспертизы и доверия к саммиту подтверждается участием ведущих международных и региональных компаний. Генеральные партнеры саммита: EA, ACCA. Партнеры и компании, поддерживающие саммит: Grant Thornton, PwC, KPMG, Datanomix, Fortune Partners, Uchet.kz, Casplan, CybernetAI, KASE, WooPay. Их участие формирует профессиональную экосистему диалога, где бизнес, финансы и технологии встречаются для выработки зрелых решений будущего.

