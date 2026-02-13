Депутат Смирнова требует проверить, куда уходят выделенные на цифровизацию триллионы

По ее словам, в Казахстане уже много лет обильно финансируют проекты цифровизации, однако реальных результатов почти не видно.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова поддержала идею провести «оцифровку цифровизации» и полностью проверить расходы всех проектов за последние годы. Она считает, что это нужно было сделать уже давно, передает Курсив.

«Триллионами вливают в цифровизацию уже многие годы, и мы этой цифровизации как не видели, так и не видим», — говорит она.

По ее словам, в Казахстане уже много лет обильно финансируют проекты цифровизации, однако реальных результатов почти не видно. Ни здравоохранение, ни социальные службы, ни образование не перешли на полноценные цифровые платформы. При этом казахстанцы продолжают пользоваться бесплатными зарубежными сервисами.

«Мне кажется, это делается намеренно и для того, чтобы можно было скрыть все свои нарушения, чтобы ничего невозможно было найти. И опять новый министр Мадиев старается, что-то делает, однако либо ему палки в колеса вставляют, либо еще что-то. Здесь надо разобраться и провести „оцифровку цифровизации“», — считает депутат.

Смирнова также обратила внимание на слова Президента о необходимости вернуться к реальности и посмотреть на вещи открытыми глазами. Она привела пример с проектом города Алатау, которому не дают развиваться.

«Также все проекты не развиваются, вот так же люди не видят развития, когда о развитии мы говорим. Потому что это все торпедируется в чиновничьих кабинетах», — подчеркнула депутат.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства раскритиковал ведомства за нерациональные траты на цифровизацию и потребовал создать единую цифровую платформу без запросов «огромных денег» из бюджета. Он подчеркнул, что практика постоянного ожидания новых инвестиций для исправления прошлых ошибок должна быть прекращена.

