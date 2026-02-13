На выставке в Алматы представлено более 40 инновационных проектов

В рамках расширенного заседания коллегии Министерства науки и высшего образования РК организована научная выставка с участием ученых высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов.

Выставку, прошедшую в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. Сатпаева, посетила делегация во главе с вице-министром науки и высшего образования РК Гульзат Кобеновой. Вниманию гостей было представлено более 40 инновационных проектов. Продемонстрированы современные разработки в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, нанотехнологий, металлургии, пищевой промышленности и других стратегически важных отраслей. Ученые подробно рассказали о практической значимости своих проектов, возможностях их внедрения в производство и экономику, а также о потенциале коммерциализации.

Одним из представленных проектов стала разработка ученых КазНИТУ имени К. Сатпаева по созданию строительных материалов с использованием промышленных отходов и золы теплоэлектростанций. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева был создан специальный технопарк и сформирован консорциум. В него, помимо университета Satbayev, вошли и другие отечественные вузы. В результате совместных исследований налажено производство цемента и 19 видов сухих строительных смесей, включая плиточный клей и различные виды штукатурки.

«Выпускаемая продукция полностью сертифицирована и запатентована. В настоящее время она уже представлена на рынке. В рамках проекта открыты производства в Шымкенте, Алматы и Усть-Каменогорске, где строительные материалы изготавливаются на основе промышленных отходов. В реализации инновационного проекта задействовано более 100 человек, при этом на каждом производственном объекте работает около 20 сотрудников. Наша отечественная продукция не уступает рыночным аналогам: отличается высоким качеством физических свойств и доступной ценой», — сказал руководитель направления научного проекта Руслан Ергалиулы.

Кроме того, на выставке была представлена новая геологическая карта, разработанная с применением технологий дистанционного зондирования Земли. В проекте приняли участие геологи, физики, IT-специалисты и эксперты центра дистанционного зондирования Земли. В результате масштабной работы, в которой было задействовано около 30 исследователей, создана современная карта, позволяющая более эффективно проводить разведку полезных ископаемых и управлять природными ресурсами.

Ученые Кызылординского университета имени Коркыт Ата предложили инновационный метод очистки воды. В ходе исследования рисовая шелуха была переработана в активированный уголь. С его помощью удалось эффективно фильтровать загрязненную воду и получать очищенную воду, пригодную для использования в сельском хозяйстве.

Очищенную инновационным способом воду можно применять в растениеводстве и животноводстве. Проект направлен на обеспечение экологической устойчивости, рациональное использование водных ресурсов и повышение эффективности аграрного сектора.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.