В Satbayev University открыт Центр «Қаныш әлемі» – пространство науки и технологий

Центр создан как единая интеграционная площадка для исследователей, студентов, школьников и общественности, давая им возможность работать с первоисточниками и образовательными материалами в одном контуре.

В рамках расширенного заседания коллегии Министерства науки и высшего образования РК в Satbayev University состоялось открытие Центра «Қаныш әлемі», объединяющего библиотечные ресурсы, архивные материалы, уникальные личные вещи и современные инструменты изучения наследия Каныша Имантаевича Сатпаева.

Посетителям Центра предоставлен удобный доступ к порталу «Қаныш әлемі», приложению «Satpaev AI», библиотечным ресурсам, видеолекциям и архивным материалам, которые будут системно обновляться и пополняться. В перспективе платформа «Қаныш әлемі» будет развиваться как единый центр знаний, аккумулирующий ресурсы школ, музеев, библиотек, институтов и научных центров, связанных с именем Сатпаева.

На портале и сайте «Қаныш әлемі» уже размещено фундаментальное 10-томное собрание трудов Каныша Сатпаева, а также 5-томный полный сборник академических трудов, подготовленные в рамках проекта совместно с Институтом литературы и искусства имени М. О. Ауэзова. Эти материалы обеспечивают системный доступ к ключевым источникам и расширяют возможности их использования в учебной и научной работе.

Одним из ключевых элементов цифровой экосистемы Центра стало приложение «Satbayev AI», разработанное студентами-геологами. Приложение интегрирует опубликованные материалы и служит инструментом навигации и работы с источниками, поддерживая учебные и исследовательские задачи.

Открытие Центра проведено в рамках Республиканского плана мероприятий, приуроченных к 125-летию Каныша Сатпаева, и стало результатом реализации проекта программно-целевого финансирования «Исследование научно-культурного наследия академика К. И. Сатпаева — путь к развитию научных школ Казахстана», под руководством профессора Satbayev University Бакытжан Амралиновой. Проект направлен на системное изучение, сохранение и популяризацию наследия ученого, а также на расширение доступа к источникам для образовательных и исследовательских целей.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.