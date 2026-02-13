В Минтруда обсудили создание национальной платформы по адаптации кадров к искусственному интеллекту

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев провел встречу с делегацией международной технологической компании «01.AI».

Ее возглавил основатель компании, внештатный советник Президента РК Ли Кай-фу. Ключевой темой переговоров стала совместная работа по адаптации казахстанского рынка труда к условиям активного внедрения искусственного интеллекта.

Встреча прошла в рамках реализации поручения Главы государства, данного на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта. Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу запустить Национальную онлайн-платформу по переподготовке и повышению квалификации специалистов. Данный масштабный проект, являющийся частью общенациональной стратегии «Digital Qazaqstan», призван минимизировать риски замещения рабочих мест технологиями и повысить конкурентоспособность отечественных кадров.

В ходе совещания стороны обсудили механизмы создания данной платформы. Было отмечено, что техническая реализация проекта будет осуществляться АО «Центр развития трудовых ресурсов» на базе действующей экосистемы Skills Enbek с интеграцией передовых образовательных решений компании «01.AI». Участники детально рассмотрели концепцию будущих онлайн-курсов, которые охватят два стратегических направления.

Первое ориентировано на повышение квалификации действующих сотрудников. Обучение позволит им интегрировать инструменты ИИ в рабочие процессы, что обеспечит рост производительности труда. Второе направление сфокусировано на полной профессиональной переподготовке специалистов, чьи профессии подвержены риску вытеснения, для их перехода на новые востребованные позиции в цифровой экономике.

В рамках подготовительной работы Министерством уже проведен глубокий анализ потенциального влияния искусственного интеллекта на структуру занятости и сформирован предварительный перечень профессий, наиболее подверженных технологической трансформации. Эти аналитические данные были переданы экспертам «01.AI» для разработки прикладного образовательного контента, адаптированного под казахстанские реалии.

По итогам встречи достигнута договоренность об ускорении разработки учебных программ и их дальнейшей интеграции в национальную систему онлайн-обучения.

