Цифровая грамотность в ЦОН: в Астане стартовало бесплатное обучение для граждан

Во втором квартале планируется расширение проекта на регионы страны.

ЦОН в Астане превращается не только в место получения госуслуг, но и в площадку по развитию цифровой грамотности. Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила бесплатное офлайн-обучение для населения, направленное на повышение навыков получения государственных услуг онлайн и уверенного пользования цифровыми сервисами.

Обучение организовано корпоративным учебным центром «Таным» Госкорпорации при участии АО «Национальные информационные технологии» и проходит в практическом формате. Специалисты пошагово показывают, как пользоваться порталом eGov, Единой платформой интернет-ресурсов государственных органов и мобильными приложениями ЦОН и eGov Mobile, а также как получать востребованные услуги онлайн в повседневной жизни. Темы занятий формируются на основе часто задаваемых вопросов граждан.

Программа реализуется в рамках инициатив по цифровизации, обозначенных в Послании Главы государства. Одновременно обучение поддерживает внедрение новой концепции «Цифровой офис населения» — современной модели обслуживания по принципу Apple Store, ориентированной на цифровые сервисы и консультационную поддержку. Такой формат помогает гражданам быстрее получать услуги и осваивать их оформление онлайн самостоятельно.

Обучение реализуется в пилотном формате: в первом квартале занятия проходят в столице, а во втором квартале планируется расширение проекта на регионы страны.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.