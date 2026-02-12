Агентный ИИ станет новым этапом цифровизации государственного управления

Мировой эксперт Ли Кайфу представил госсектору и нацкомпаниям архитектуру «умных» агентов, способных автономно решать сложные задачи для оптимизации экономики и госуправления.

В рамках исполнения поручения Главы государства по ускоренному внедрению искусственного интеллекта в систему государственного управления и реальный сектор экономики состоялась рабочая встреча с участием цифровых вице-министров, заместителей руководителей центральных государственных органов и топ-менеджмента национальных компаний. Встреча направлена на формирование и разработку единого подхода к использованию технологий искусственного интеллекта в государственных процессах, повышение качества и доступности услуг для граждан, а также расширение применения ИИ-решений в ключевых отраслях экономики.

Участники обсудили агентные системы - новое поколение ИИ-решений, способных выполнять сложные аналитические и операционные задачи в сжатые сроки при корректной архитектуре и настройке. Отмечено, что взаимодействие таких систем между собой открывает дополнительные возможности для оптимизации процессов в государственном секторе и корпоративной среде.

С экспертным докладом выступил один из признанных мировых специалистов в сфере ИИ - профессор Ли Кайфу. Он представил современные платформенные решения и архитектуры ИИ-агентов, международные кейсы их внедрения в государственном управлении и промышленности.

В рамках дальнейшей работы запланирована серия обучающих сессий под руководством профессора Ли Кайфу, направленных на разбор практических кейсов, формирование компетенций по управлению ИИ-решениями и выработку прикладных механизмов их интеграции в деятельность государственных органов и национальных компаний.

Проведение встречи стало частью системной работы по переходу к новому этапу развития цифрового государства, где искусственный интеллект рассматривается как инструмент повышения эффективности управления, доступности услуг вне зависимости от региона проживания граждан и укрепления конкурентных позиций экономики.

