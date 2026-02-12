В регуляторной песочнице Национального Банка запущен проект по токенизации недвижимости

Проект предусматривает выпуск цифровых токенов, обеспеченных коммерческой недвижимостью.

Национальный Банк сообщает о старте пилотного проекта по токенизации коммерческой недвижимости в рамках регуляторной песочницы Национального Банка по цифровым активам. Токен запущен участником регуляторной песочницы — компанией «Альтернативные цифровые сети» на платформе Apartchain совместно с партнерами в лице Nazarbayev University Impact Foundation, Astana Business Campus и First Validator.

Проект предусматривает выпуск цифровых токенов, обеспеченных коммерческой недвижимостью, где один токен соответствует одному квадратному метру объекта. Таким образом, недвижимость представлена в виде цифровых долей, с которыми можно осуществлять операции на специализированной платформе с использованием технологии блокчейн.

В рамках пилота инвесторы могут приобретать токены с правом на долю в коммерческой недвижимости, совершать операции и участвовать в распределении доходов (пропорционально объему принадлежащих токенов). Технология блокчейн обеспечивает прозрачный учет прав и историю операций.

Пилот осуществляется в ограниченном регуляторном контуре (регуляторная песочница) с мониторингом технологических и операционных аспектов, а также оценкой рисков и правоприменительной практики. Это поможет сформировать понятный и доступный механизм участия в операциях с недвижимостью через цифровые финансовые активы (токены) для последующего внедрения инструмента на рынке Казахстана.

