350 тысяч казахстанских педагогов прошли бесплатный курс по искусственному интеллекту

Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения РК совместно с ЮНЕСКО продолжает работу по развитию цифровых компетенций учителей.

Почти 350 тысяч педагогов прошли бесплатный онлайн-курс, посвященный эффективному использованию ИИ в школьной среде. Курс разработан на основе международного опыта с учетом особенностей национальной системы образования. Он направлен на формирование у учителей навыков грамотного и ответственного использования современных цифровых инструментов в работе. В ходе обучения слушатели учатся разрабатывать учебные материалы и тестовые задания, создавать тематические иллюстрации и улучшают процесс планирования уроков.

Бесплатный онлайн-курс доступен для всех граждан страны на платформе MOOC «Өрлеу». Участники могут осваивать учебные материалы в удобное для себя время, по завершении курса получают свидетельства. Для участия в курсе необходимо пройти регистрацию на сайте reg.orleu.edu.kz.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.