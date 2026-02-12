Аскарбек Ертаев доложил о цифровизации социально-трудовой сферы и трансформации рынка труда

Министр труда и социальной защиты населения РК выступил с докладом на заседании правительства.

Глава ведомства проинформировал о проводимой работе по цифровизации социально-трудовой сферы и мерах по адаптации рынка труда к вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта. В своем выступлении Аскарбек Ертаев подчеркнул, что Министерство ведет активную работу по формированию Единой цифровой платформы, которая объединит данные ключевых социальных сфер.

«Во исполнение поручений Главы государства мы обеспечиваем прозрачность трудовых отношений через цифровые инструменты. На сегодняшний день на мониторинге находятся более 10 тыс. организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта. Нами полностью завершен процесс декларирования штатных расписаний в порядка 8 тыс. школ республики. Это позволяет обеспечить достоверность и прозрачность кадровых данных и повысить точность планирования фонда оплаты труда, уменьшить число ошибок и дублирования данных», — сообщил министр.

Глава ведомства также обозначил четкие сроки завершения цифровизации по смежным отраслям. В течение первого квартала текущего года будут полностью внесены данные по объектам здравоохранения, культуры и спорта. До конца первого полугодия планируется оцифровать сведения по получателям услуг и материально-техническому обеспечению объектов социальной сферы.

Вторым ключевым блоком доклада стала трансформация рынка труда под влиянием технологических изменений. Аскарбек Ертаев подчеркнул, что развитие занятости населения в текущем году определено в качестве одного из стратегических направлений деятельности Министерства.

По прогнозам ведомства, внедрение технологий искусственного интеллекта может привести к изменению формата занятости порядка 300 тыс. казахстанцев.

В целях управления потенциальными рисками Министерство переходит к проактивным мерам. Совместно с НПП «Атамекен» и Конфедерацией работодателей «PARYZ» в рамках государственно-частного партнерства создаётся Национальный центр трансформации профессий.

«Основная миссия Центра — быстрая адаптация кадров для реального сектора экономики. Мы должны синхронизировать систему подготовки с реальными запросами бизнеса. В рамках „Года рабочих профессий“ будет подготовлено более 10 тыс. специалистов по дефицитным направлениям: слесари, газорезчики, электрики и другие технические кадры», — отметил А. Ертаев.

Кроме того, запланировано обновление образовательных программ ВУЗов и колледжей. Будут актуализированы 12 тыс. профессиональных навыков и компетенций в соответствии с новыми профстандартами.

Также Министерством усилена работа по ранней профориентации школьников. В текущем году более 100 тыс. учащихся пройдут профессиональную диагностику на цифровой платформе «Mansap.enbek», что поможет им в осознанном выборе будущей профессии.

