Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы

Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании правительства.

По словам Президента, новая налогово-бюджетная политика должна приобрести сбалансированный характер, ориентироваться на устойчивое развитие экономики, рост благосостояния граждан. Он отметил, что Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Сейчас видны первые положительные результаты, передает Kazpravda.kz.

По данным министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышло более 180 тысяч новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступит 4,4 триллиона тенге.

«Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес. Считаю, что значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании. Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы», — указал Президент.

По его словам, банки, агрегаторы, маркетплейсы должны быть полноценно включены в периметр налогового администрирования, выполнять функции налоговых агентов. Комитету государственных доходов предстоит стать «фабрикой фискальных данных», работающей полностью в цифровом режиме.

«Это единственно верный путь решения всех проблем. До конца 2027 года необходимо завершить внедрение цифрового налогового и таможенного администрирования. Это задача стратегической важности. Следует в срочном порядке запустить Национальный каталог товаров, Реестр отечественных товаропроизводителей, а также расширить цифровую маркировку товаров. Но последнее нужно сделать без ущерба запланированному производству. Принимаемые министерствами новые правила и решения не должны падать на иностранные компании, как и отечественные как снег на голову. Такая практика только ухудшает инвестиционный климат. Тревожные сигналы на этот счет поступают ко мне в виде писем отечественных и зарубежных компаний», — добавил Глава государства.