На MOST Finance Day представили новую модель цифрового финансирования МСБ

10 февраля в Алматы прошла закрытая встреча MOST Finance Day, собравшая инвесторов, предпринимателей и экспертов финансового рынка.

На мероприятии представили компанию MOST Finanсе — микрофинансовую организацию, работающую в формате необанка (полностью цифровой сервис), ориентированную на поддержку малого и среднего бизнеса и IT-предпринимателей.

По словам Павла Коктышева, главы MOST Holding и соинвестора MOST Finanсе, сегодня порядка 42% предпринимателей получает отказ в кредитовании из-за традиционных подходов к оценке бизнеса, основанных в первую очередь на залогах. Согласно исследованию, проведенному компанией, только в 2025 году в банки и МФО было подано 3,4 млн заявок на кредит, из них больше половины (53%) отклонено. При этом львиная доля отказов была основана на отсутствии достаточных залогов, что в MOST Finance считают неправильным и несправедливым.

Модель MOST Finanсе позволяет решить эту проблему. Сооснователь и СЕО компании Мират Ахметсадыков представил стратегию развития компании, ее команду, а также инвестиционные продукты, которые позволяют консервативным инвесторам получать стабильную доходность.

«Финансирование всегда было болью для МСБ, особенно в IT-секторе, где нет традиционных активов для залога. Наши технологии встроенного финансирования позволяют обезличенно анализировать бизнес по 100 с лишним параметрам и выдавать займы сроком от 3 до 9 месяцев в режиме онлайн в считанные минуты без бюрократии и залогов», — отметит Мират Ахметсадыков.

Основанная в 2025 году, компания уже за первый год выдала полностью онлайн более тысячи займов на сумму 2,5 млрд тенге. Это стало возможным благодаря глубокой цифровизации процессов, дешевого доступа к клиентам через платформенные решения, а также отсутствию затрат на содержание отделений и филиалов. При этом 85% заемщиков MOST Finance являются повторными.

Специальным гостем встречи стал предприниматель Еркин Татишев, один из ключевых инвесторов MOST Holding и MOST Finance, который поделился своим видением долгосрочных финансовых моделей и устойчивого роста бизнеса. По его словам, казахстанские традиционные институты финансирования нуждаются в новом векторе и новых конкурентах, потому что все большее число клиентов не готовы оплачивать их громоздкие структуры и сложные процессы.

В июле 2025 года MOST Finance успешно провела закрытое размещение облигаций на сумму около 1,2 млрд тенге с купонной ставкой 24,5% годовых. В феврале 2026 года планируется следующий этап привлечения инвесторов — публичное размещение облигаций на 2,5 млрд тенге с ежемесячной выплатой купона. Перед размещением 13 февраля на KASE пройдет День эмитента, где компания совместно с инвестиционной фирмой Alatau City Invest представит инвесторам бизнес-модель, финансовые результаты и планы по управлению рисками.