В Казахстане разработают ИИ-ассистента eGov AI

Он должен будет заменить ЦОНы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства напомнил, что в прошлом году в социальную сферу направили порядка 40% всех расходов республиканского бюджета, но по эффективности их использования есть большие вопросы. Поэтому правительство должно сформировать социальные цифровые профили домохозяйств, которые обеспечат объективность и адресность мер социальной поддержки, передает Liter.kz.

«Все формы поддержки от денежных выплат до ваучеров на питание, лекарства, жилье, образование следует предоставлять через „Социальный кошелек“, интегрированный с банковской и платежной инфраструктурой. Правительству совместно с акиматами необходимо масштабировать применение этого инструмента и обеспечить его ускоренное внедрение до конца текущего года», — поручил президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что помимо этого, в Казахстане забыли о новом отечественном продукте.

«По моим наблюдениям, правительство остыло к отечественному продукту — мессенджеру Aitu, его продвижение даже среди госслужащих остановилось. Следует разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент — eGov AI, который постепенно заменит Центры обслуживания населения. Кроме того, нужно определить Единую цифровую платформу социальной защиты в качестве базовой инфраструктуры управления мерами социальной поддержки», — резюмировал Токаев.

