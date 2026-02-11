Роботизированная техника приступила к работе в шахте «Болашақ»

Инвестиции «Казхрома» в обновление превышают 28 млрд тенге.

На Донской горно-обогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром» (ERG) поступают первые самоходные горные машины. Современный горнотранспортный комплекс предназначен для работ на недавно запущенной здесь шахте «Болашак» — Всего 51 единица техники. Первые 20 машин уже доставлено, часть из них впервые представлена в Казахстане. Новая техника кардинально меняет формат подземных работ. Производственные процессы становятся более технологичными, а присутствие людей в опасных зонах — минимальным. Человек все чаще выполняет функцию контроля и управления, тогда как основные операции берет на себя машина, передает Zakon.kz.

Каждая единица оборудования предназначена для конкретных задач: бурение, зарядка и проведение взрывных работ, крепление горных выработок, транспортировка руды и сервисные операции.

По словам генерального директора «Казхрома» Сергея Прокопьева, запуск шахты «Болашақ» стал одним из ключевых проектов в горно-металлургической отрасли страны. Он важен не только для сохранения лидирующих позиций Казахстана в производстве ферросплавов, но и для устойчивого развития Хромтау и экономики в целом.

«После запуска шахты мы столкнулись со сложностями: горный массив отличается крайне сложными горно-геологическими условиями. Нам удалось решить эти непростые вопросы — мы привлекли научное сообщество, провели необходимую работу, и сегодня шахта „Болашак“ функционирует в штатном режиме. Теперь для нас главное — обеспечить максимальную безопасность шахтеров. Технические решения, внедренные на шахте, а также новая современная техника, позволяющая минимизировать присутствие человека в опасных зонах, значительно повышают уровень безопасности и производительность труда каждого специалиста», — отмечает Сергей Прокопьев.

Сегодня шахта постепенно переходит на более производительную технологию подземной добычи — систему разработки с подэтажным обрушением и торцевым выпуском. Этот метод требует применения высокоэффективной самоходной техники, которую поставляют ведущие производители из Швеции и Финляндии.

Среди ключевых новшеств — полностью автоматизированные буровые установки. Цифровые паспорта бурения передаются на оборудование по wi-fi, после чего машина самостоятельно позиционируется и выполняет бурение без участия оператора. Контроль осуществляется с поверхности: специалисты анализируют данные и готовят проекты взрывных работ, не спускаясь под землю.

Обновляется и транспортный парк. Руду перевозят ковшевые погрузочно-доставочные машины в связке с мощными автосамосвалами. Кабины техники сертифицированы по стандартам безопасности, оснащены противопылевой вентиляцией и кондиционированием. Электрический привод большинства машин снижает уровень шума, вибрации и загрязнения воздуха в руднике.

Для совершенствования взрывных работ закуплена специализированная зарядная машина австралийского производства. Дополнительно внедрен комплекс торкрет-оборудования для усиления крепления выработок. В тупиковых зонах техника оснащается газоанализаторами с автоматической блокировкой при превышении допустимых концентраций.

Пусконаладочные работы выполняют специалисты компаний-производителей. Уже введены в эксплуатацию буровая установка и взрывная машина, завершается монтаж второй буровой. В ближайшее время под землей планируется создание ремонтных боксов с необходимым оборудованием для обслуживания техники.

