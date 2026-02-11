Президент назвал ключевые задачи цифровизации на основе ИИ

Это позволит сформировать современный индустриальный, энергетический, транспортный каркас страны через реализацию нового инвестиционного цикла.

На расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года Президент назвал ключевые задачи цифровизации на основе искусственного интеллекта. Он отметил, что в порядке срочной задачи правительству предстоит обеспечить стабильно приемлемую инфляцию, сбалансированность госфинансов, полноценную реализацию нового инвестиционного цикла, объявленного в Послании 2025 года, передает Zakon.kz.

«Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта должны выйти за рамки вспомогательной функции, стать главным связующим звеном экономического развития. В числе ключевых задач цифровизации на основе ИИ — повышение производительности труда, создание экспортоориентированных секторов экономики, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, встраивание Казахстана в глобальные цепочки цифровой экономики. Это позволит сформировать современный индустриальный, энергетический, транспортный каркас страны через реализацию нового инвестиционного цикла», — продолжил Токаев.

Внедрение ИИ, по его словам, следует воспринимать не как красивый лозунг, а как фундамент экономической модели и незыблемый стержень национальной идеологии.

«В такой ответственный момент крайне важно действовать на опережение, принимая грамотные, смелые, эффективные и своевременные управленческие решения. Пустые предложения, бесполезные презентации, имитация активной деятельности для отчетности должны уйти в прошлое. Весь государственный аппарат обязан работать на конкретные результаты, которые будет видеть все общество», — заявил Президент.

