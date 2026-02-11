Масштабные утечки данных, мошенничество и ИИ: Токаев обозначил новые цифровые угрозы

Президент заявил, что необходимость защиты персональных цифровых данных должна быть закреплена на конституционном уровне.

Глава государства, выступая 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства, обозначил новые цифровые угрозы. По словам Президента, особого внимания требует обеспечение надежной защиты персональных данных, поскольку именно граждане сегодня оказываются наиболее уязвимым звеном цифровой трансформации, передает Zakon.kz.

«Масштабные утечки персональных данных, онлайн-мошенничество, применение искусственного интеллекта в преступных схемах — это новые реалии как за рубежом, так и в нашей стране. В Казахстане силами Агентства по финансовому мониторингу, других правоохранительных органов реализуются конкретные меры по борьбе с киберпреступлениями и мошенничеством. Благодаря работе Национального антифрод-центра предотвращены мошеннические действия в отношении 90 тыс. наших граждан», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил правительству совместно с профильными структурами на комплексной основе тщательно изучить подходы к обеспечению кибербезопасности и защиты данных граждан.

«Более того, как мною было отмечено на недавнем заседании Национального курултая, необходимость защиты персональных цифровых данных должна быть закреплена на конституционном уровне», — добавил Токаев.

