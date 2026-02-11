Создать цифровую платформу управления автотранспортом с ИИ поручил Токаев

Президент Казахстана 10 февраля на расширенном заседании правительства заявил о необходимости ускорения запуска сразу нескольких цифровых платформ.

Отдельно глава государства поручил правительству взять на особый контроль реализацию масштабных проектов по развитию автомобильных перевозок. Он напомнил, что для обеспечения эффективного транзита грузов и пассажиров начата масштабная модернизация пунктов пропуска на границах, девять пунктов уже введено в строй в прошлом году, еще 33 пункта будет реконструировано до конца следующего года, передает Zakon.kz.

«Речь идет о дорогах Караганда — Жезказган, Центр — Запад, Актобе — Улгайсын, строительстве объездных дорог вокруг Кызылорды, Сарыагаша и Рудного. Развитие автомобильных перевозок должно сопровождаться обеспечением безопасности и качества дорог. До нового года необходимо запустить цифровую платформу управления автотранспортными потоками с применением искусственного интеллекта. Необходимо оптимизировать таможенные процедуры с помощью цифровых подходов и ИИ без потери контроля. При этом необходимо провести соответствующую интеграцию с информационными системами сопредельных стран. В Послании мною поручалось внедрить цифровую платформу управления перевозками Smart Cargo и систему таможенного оформления Keden. Они уже функционируют, но в пилотном режиме. Надо ускорить их полноценный запуск с интеграцией всех ведомственных информационных систем для выстраивания единой интеллектуальной транспортной экосистемы», — сказал Президент.

