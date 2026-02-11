Следите за новостями

Цифра дня

300 сельских населенных пунктов обеспечили спутниковым интернетом в 2025 г.

    Создать цифровую платформу управления автотранспортом с ИИ поручил Токаев

    Президент Казахстана 10 февраля на расширенном заседании правительства заявил о необходимости ускорения запуска сразу нескольких цифровых платформ.

    11 февраля 2026 12:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Отдельно глава государства поручил правительству взять на особый контроль реализацию масштабных проектов по развитию автомобильных перевозок. Он напомнил, что для обеспечения эффективного транзита грузов и пассажиров начата масштабная модернизация пунктов пропуска на границах, девять пунктов уже введено в строй в прошлом году, еще 33 пункта будет реконструировано до конца следующего года, передает Zakon.kz.

    «Речь идет о дорогах Караганда — Жезказган, Центр — Запад, Актобе — Улгайсын, строительстве объездных дорог вокруг Кызылорды, Сарыагаша и Рудного. Развитие автомобильных перевозок должно сопровождаться обеспечением безопасности и качества дорог. До нового года необходимо запустить цифровую платформу управления автотранспортными потоками с применением искусственного интеллекта. Необходимо оптимизировать таможенные процедуры с помощью цифровых подходов и ИИ без потери контроля. При этом необходимо провести соответствующую интеграцию с информационными системами сопредельных стран. В Послании мною поручалось внедрить цифровую платформу управления перевозками Smart Cargo и систему таможенного оформления Keden. Они уже функционируют, но в пилотном режиме. Надо ускорить их полноценный запуск с интеграцией всех ведомственных информационных систем для выстраивания единой интеллектуальной транспортной экосистемы», — сказал Президент.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.