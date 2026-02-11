Регулируемый оборот криптовалют запустят в 2026 году

Планируется создать национальный крипто-кастодиальный сервис по хранению цифровых активов на базе Центрального депозитария.

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства сообщил о запуске регулируемого оборота криптовалют в стране и создании национального сервиса хранения цифровых активов. По его словам, в 2025 году завершена работа по формированию законодательной основы рынка цифровых активов, и в этом году начнется их практический оборот — будет запущен регулируемый оборот криптовалют, передает Zakon.kz.

«До мая текущего года будет создан национальный крипто-кастодиальный сервис по хранению цифровых активов на базе Центрального депозитария. В целях практической реализации финансовых инноваций запущена регуляторная песочница. На данный момент в ней 22 проекта по 10 направлениям — от криптобирж и токенизации реальных активов до стейблкоинов и крипто-фиатных платежных решений. В этом году продолжим масштабирование проектов с переходом в полноценный лицензируемый режим. Будет создан специальный режим оборота цифровых активов и движения капитала в Alatau City», — сказал Тимур Сулейменов.

