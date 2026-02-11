В Казахстане создан Национальный стратегический крипторезерв

Цель проекта — диверсификация национальных резервов.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства сообщил о запуске Стратегии кибербезопасности финансового рынка и создании Национального стратегического крипторезерва. По его словам, отдельный приоритет Нацбанка — кибербезопасность, и во исполнение поручения главы государства в этом году стартует Стратегия кибербезопасности финансового рынка на 2026–2030 годы, передает Zakon.kz.

«Важный блок работы Нацбанка связан с управлением международными резервами страны. С целью диверсификации национальных резервов создан Национальный стратегический крипторезерв. Для этого разработаны законодательные поправки и сформирован инвестиционный портфель цифровых активов под управлением Нацбанка. Источниками формирования крипторезерва определены инвестиции из золотовалютного резерва (ЗВР) и Нацфонда, а также конфискованные активы по решению правительства. Хранение активов будет осуществляться в Центральном депозитарии, который выступит крипто‑кастодианом и обеспечит защиту и сохранность суверенных активов от действий зарубежных юрисдикций», — озвучил Тимур Сулейменов.

