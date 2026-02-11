Токаев раскритиковал ведомства, тормозящие развитие Алатау

В своем выступлении на заседании правительства Президент подверг довольно резкой критике Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу.

По его словам, эти ведомства возражают против принятия проекта конституционного закона, разработанного для внедрения прогрессивного регуляторного режима в городе Алатау. Токаев поручил правительству «обеспечить качественное развитие этого уникального для нашей страны проекта без лишней бюрократии и проволочек», передает Курсив.

«Если у вас имеются опасения или возражения, которые, на мой взгляд, плод отвлеченных от реальной жизни иллюзий, дайте мне соответствующую бумагу — я наложу резолюцию, чтобы двинуть процесс вперед. Мне не привыкать брать на себя ответственность. А вы продолжайте витийствовать на разного рода конференциях», — отметил Токаев.

Ранее заявлялось, что в Алатау хотят внедрить криптовалютную экономику. В частности, речь идет об элементах управления через криптовалюты и блокчейн, а также технологии Smart City и решениях, связанных с безопасностью данных. Это означает, что не только товары в Алатау можно будет оплатить биткойнами, но и сама экономика города будет основана на принципах децентрализации, которые применяют в криптовалюте. Также сообщалось, что в городе создадут государственный фонд Alatau City Authority, который будет обеспечивать функционирование населенного пункта за счет средств государства и частных инвестиций.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.