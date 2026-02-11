С 11 февраля в ЕАЭС стартует обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозок

Регулирование затрагивает перевозки, осуществляемые по территориям двух и более государств-членов ЕАЭС.

В странах Евразийского экономического союза начинается отслеживание перевозок с применением навигационных пломб в соответствии с соглашением о их применении. Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб предусматривает постепенное введение механизма отслеживания с учётом категорий товаров и используемых видов транспорта. Реализация разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет около 1,5 года.

На первом этапе навигационные пломбы будут применяться в отношении:

— санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака, перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли;

— отдельных категорий товаров, таких как одежда, обувь, техника, перевозимых автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой транзита;

— никотинсодержащей продукции, никотинового сырья, классифицируемых в позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, перевозимых автомобильным видом транспорта и вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта.

«Навигационные пломбы представляют собой эффективный технологический механизм, способствующий повышению надежности и прозрачности логистических операций, сокращению объемов таможенного и иного государственного контроля над товарами, перемещаемыми внутри таможенной территории союза, обеспечивая соблюдение законных условий их обращения, — подчеркнул министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов. — В будущем пломбы станут неотъемлемой частью комплексной системы мониторинга импорта и внутреннего товарооборота стран ЕАЭС».

Отслеживание перевозок осуществляется уполномоченными национальными операторами государств-членов ЕАЭС.

Уполномоченные национальные операторы пломбирования:

— Армения — ArmGPS

— Беларусь — Белтаможсервис

— Казахстан — Институт космической техники и технологий

— Кыргызстан — Государственная таможенная инфраструктура

— Россия — Центр развития цифровых платформ.