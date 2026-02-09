Цифрлық таңбалау Қазақстандағы дәрілік заттар айналымындағы бұзушылықтарды анықтады
Тауарларды таңбалау мен қадағалаудың бірыңғай операторының деректері бойынша жүйемен мемлекеттік бюджеттің есебінен сатып алынған және халықты тегін қамтамасыз етуге арналған 15 мыңнан астам дәрілік заттарды өткізу фактілері тіркелді.
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін демалысқа арналған препараттарды коммерциялық секторда еркін сатуға өткізу, әртүрлі субъектілердің таңбалау кодтарын қайта пайдалану, сондай-ақ жарамдылық мерзімі өткен дәрілік заттарды сату фактілерін Қазақстанда 2024 жылғы шілдеде енгізілген дәрілік заттарды таңбалау жүйесі анықтады.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінде ведомство басшысы Ақмарал Әлназарованың төрағалығымен вице-министрлердің, Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті, «Фармация» СҚ басшыларының, «Қазақтелеком» АҚ тауарларды таңбалау мен қадағалаудың бірыңғай операторының қатысуымен цифрлық таңбалауды қолдану және дәрілік заттарды қадағалау мәселелері талқыланды.
Кездесу барысында бірыңғай оператор тауарларды таңбалау және қадағалау жүйесінің ақпаратын пайдалана отырып, дәрілік заттардың айналымы саласындағы деректерді мониторингілеуге және талдауға арналған талдамалық платформаны ұсынды.
Платформа мемлекеттік органдарға өндіріс пен импорттан бастап дистрибьюция мен бөлшек саудаға дейінгі айналымның барлық кезеңдерінде дәрілік заттардың әр қаптамасының қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылауға, сондай-ақ ауытқулар мен ықтимал бұзылуларды анықтауға мүмкіндік береді.
Демонстрация шеңберінде дәрілік заттар айналымындағы анықталған сәйкессіздіктерге ерекше назар аударылды. Олардың қатарында коммерциялық секторда ТМККК шеңберінде тегін демалысқа арналған препараттарды сату, әртүрлі субъектілердің таңбалау кодтарын қайта пайдалану, сондай-ақ жарамдылық мерзімі өткен дәрілік заттарды сату фактілері бар.
Тауарларды таңбалау мен қадағалаудың бірыңғай операторының деректері бойынша жүйемен мемлекеттік бюджеттің есебінен сатып алынған және халықты тегін қамтамасыз етуге арналған 15 мыңнан астам дәрілік заттарды өткізу фактілері тіркелді.
«Бұдан басқа, жүйеде қайта пайдаланылған таңбалаудың 6,5 мыңнан астам коды — 385 мыңнан астам рет, сондай-ақ жарамдылық мерзімі өткен дәрілік препараттардың 750-ден астам қаптамасын сату фактілері тіркелген», — деп атап өтті компанияда.
Кездесу қорытындысы бойынша министр вице-министрлер мен құрылымдық бөлімшелерге, оның ішінде ГФҚ-ға ҚР-да дәрілік заттардың айналымын толық тәртіпке келтіру үшін өзінің күнделікті жұмысында таңбалау және қадағалау жүйесінің талдамалық платформасын пайдалануды, бюджет қаражатын тиімді жұмсау үшін препараттардың мақсатсыз пайдаланылуын қатаң бақылауды тапсырды.