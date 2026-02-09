В Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова презентовали Jective Hub

Университетская инновационная инфраструктура нового поколения направлена на развитие прикладных проектов в сфере ИИ, цифровых технологий и технологического предпринимательства.

В Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова официально представлен Jective Hub — университетская инновационная инфраструктура нового поколения, направленная на развитие прикладных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и технологического предпринимательства. Одновременно была запущена цифровая платформа Jective.kz, объединяющая молодежь, науку и бизнес в единую экосистему.

Создание Jective Hub реализуется в поддержку стратегического курса страны, обозначенного Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, объявившим 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Особенностью JECTIVE HUB является то, что проекты инициированы самими студентами — молодыми исследователями и разработчиками, уже демонстрирующими высокие результаты в сфере искусственного интеллекта и проходящими обучение по программе AI-Sana.

В целях ускорения цифровой трансформации, развития технологий искусственного интеллекта и укрепления региональной IT-экосистемы, а также для поддержки молодежной инициативы JECTIVE HUB между Западно-Казахстанским университетом имени М. Утемисова и филиалом по городу Уральск автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Astana Hub подписан меморандум о сотрудничестве.

Jective Hub — это не просто стартап-клуб, а комплексная университетская платформа. Участники экосистемы получают ключевые компетенции современной цифровой экономики:

— разработка MVP и цифровых продуктов;

— формирование предпринимательского мышления;

— командная работа и коммуникация;

— проектный менеджмент и презентация решений;

— коммерциализация технологических разработок.

Центральным элементом экосистемы становится платформа Jective.kz, цель которой — объединить студентов, школьников, научных экспертов и предпринимателей в едином цифровом пространстве для продвижения молодежных проектов.

Для студентов и школьников платформа открывает возможности взаимодействия с наставниками, формирования команд и коммерциализации собственных разработок. Для университетов и бизнеса Jective.kz является инструментом выявления перспективных талантов и новых технологических решений, а также точкой входа в сотрудничество с молодежными стартап-командами.

