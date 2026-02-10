Цифровой рывок и новые маршруты: итоги транспортной отрасли

В 2025 году транспортная отрасль Казахстана продолжила системное развитие, нацеленное на укрепление транзитно-логистического потенциала страны, модернизацию инфраструктуры и повышение эффективности перевозок.

Казахстан выступает ключевым звеном между Европой и Азией, последовательно наращивает роль сухопутного моста Евразии, развивая международные транспортные коридоры «Восток — Запад», «Север — Юг» и Транскаспийский международный транспортный маршрут. Реализация инфраструктурных проектов, обновление подвижного состава, внедрение цифровых решений в сфере транспортного контроля и расширение международной маршрутной сети способствовали укреплению позиций страны в качестве одного из ключевых транзитных хабов региона.

По итогам 2025 года объем транзитных перевозок составил 36,9 млн тонн, что на 6,6% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (34,6 млн тонн).

Рост транзита стал результатом комплексного развития автомобильного, железнодорожного, авиационного и водного видов транспорта, а также последовательной работы по расширению международного сотрудничества в сфере логистики.

Развитие автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры

Одним из ключевых достижений 2025 года стало масштабное развитие автодорожной сети. Строительными и ремонтными работами охвачены рекордные 13 тыс. км автомобильных дорог. В результате 94% республиканских дорог находятся в нормативном техническом состоянии. Ведутся работы по модернизации пунктов пропуска на внутренней границе. До конца 2027 года планируется модернизировать 37 пунктов пропуска.

Отдельный акцент сделан на цифровизацию дорожной отрасли. По поручению Главы государства в рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог, которые обеспечат централизованный учёт технического состояния, интенсивности движения и параметров эксплуатации дорог. Ежегодно проводится дорожная диагностика с использованием технологий ИИ. Для обеспечения сохранности дорог продолжается установка автоматизированных измерительных станций до 220 единиц, из которых 71 станция уже введена в эксплуатацию.

Автомобильные перевозки и транспортный контроль: цифровизация и международное сотрудничество

В 2025 году была продолжена работа по расширению географии международных автомобильных перевозок. Казахстан заключил межправительственные соглашения с 42 странами, с которыми осуществляется ежегодный обмен квотами иностранных бланков разрешений. Внедрена безразрешительная система перевозок с Туркменистаном, а также на двусторонние и транзитные перевозки с Ираном. Достигнута договоренность с Турцией. Казахстан стал первой страной, получившей право осуществлять транзитные автоперевозки вглубь территории Китая.

Совместно с Китаем и Узбекистаном внедрена система электронного обмена иностранными бланками разрешений, что позволило оцифровать 65% всех ИБР. Работа по цифровизации продолжается с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном. Для повышения прозрачности рынка приняты новые правила распределения иностранных бланков разрешений, а также реализуются меры по переходу к цифровому взвешиванию грузового транспорта. В стране установлены 73 автоматизированных станции измерения, интегрированных с системой автоматического оформления административных штрафов.

Кроме того, введен разрешительный порядок открытия деятельности операторов технического осмотра и ужесточена ответственность за нарушение установленных требований.