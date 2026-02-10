Устройство уже получило регистрационное удостоверение после положительной экспертизы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Инновационный медицинский экзоскелет Astana Gait Exoskeleton Assisted Rehabilitation (A.GEAR), разработанный учеными Nazarbayev University, официально завершил все этапы государственной регистрации и готов к массовому производству. Устройство предназначено для реабилитации пациентов после инсульта и людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Оно уже получило регистрационное удостоверение после положительной экспертизы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

A.GEAR — одно из немногих отечественных высокотехнологичных медицинских устройств, полностью готовых к клиническому применению. Его стоимость в несколько раз ниже зарубежных аналогов, что делает передовые реабилитационные технологии более доступными для системы здравоохранения Казахстана и позволяет сократить зависимость от дорогостоящего импорта.

«Во всем мире путь от научной идеи до внедрения медицинских устройств занимает 10–15 лет. Нам удалось пройти его всего за четыре года — от лаборатории до сертифицированного медицинского продукта», — отметил руководитель проекта, профессор NU Прашант Джамвал.

По его словам, экзоскелет способен заменить импортные реабилитационные роботы, сэкономить миллионы долларов бюджетных средств и расширить доступ пациентов по всей стране к современным методам восстановления.

Разработка экзоскелета началась в конце 2021 года в Центре компетенций в области исследований медицинской робототехники (CEMRR) NU. Коммерциализацию проекта осуществляет ТОО Robotics and Artificial Intelligence под руководством выпускника NU Шынгыса Даулетбаева.

Президент Nazarbayev University профессор Вакар Ахмад подчеркнул значимость проекта: «Мы гордимся тем, что ученые нашего университета входят в топ 2% лучших исследователей мира. Их разработки не только способствуют развитию Казахстана, но и вносят вклад в глобальный прогресс в области медицины и технологий».

Клинические испытания A.GEAR проводились в медицинских учреждениях Караганды и Астаны с участием пациентов после инсульта и подростков с диагнозом детский церебральный паралич. После успешного завершения технических и клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения команда проекта приступила к подготовке долгосрочного контракта с ТОО «СК-Фармация» и поиску дистрибьютора.

В 2026 году на базе Технопарка Nazarbayev University ТОО Robotics and Artificial Intelligence планирует произвести не менее пяти экзоскелетов с возможностью увеличения объемов для последующих поставок в медицинские учреждения, постепенно заменяя более дорогое импортное оборудование.

