    Сот Әкімшілігінің Алматы қаласы бойынша Департаменті цифрлық көмекшілерді таныстырады — АлтынAi және Аiбек

    Мегаполистің сот жүйесі үшін бұл жоба пилоттық болып табылады және азаматтар мен ұйымдардың сот органдарымен өзара әрекеттесуінің жаңа, ыңғайлырақ нысанын ұсынады.

    10 февраля 2026 10:05, Profit.kz
    Рубрики: Qazaq IT

    Цифрландыру және жасанды интеллект жылының бастамаларын іске асыру аясында Сот Әкімшілігінің Алматы қаласы бойынша Департаментінің баспасөз қызметінде жасанды интеллект технологиялары негізінде әзірленген цифрлық көмекшілер енгізілді.

    Негізгі мақсаттары:

    — сот жүйесінің тұрғындар үшін барынша ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
    — пайдаланушыларға сот рәсімдерінде тиімді бағдарлануға көмектесу.

    Цифрлық көмекшілердің атқаратын қызметтері:

    — Талап-арыз беру тәртібін, мемлекеттік баж салығын есептеу және қайтару тәртібін, атқару парақтарын және сот актілерінің көшірмелерін алу тәртібін түсіндіру.
    — Сот сервистері бойынша бағдарлау: Алматы қаласы соттарының мекен-жайлары, байланыс телефондары және жұмыс кестесі бойынша.
    — Ресми хабарлау: баспасөз-релиздерді және әлеуметтік маңызы бар істердің қаралу қорытындыларын жариялау. 

    Назар аударыңыз: цифрлық көмекшілер интерактивті чат-боттар болып табылмайды және жеке диалог жүргізбейді.

     Сот Әкімшілігінің Алматы қаласы бойынша Департаменті цифрлық көмекшілер пайдаланушылар үшін сот ісін жүргізу әлеміндегі сенімді бағыттаушылар болады деп үміттенеді.

