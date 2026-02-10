Следите за новостями

    АлтынAi и Aiбек станут проводниками в судебной системе

    Департамент Судебной Администрации по городу Алматы представил цифровых помощников.

    10 февраля 2026 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В рамках реализации инициатив года цифровизации и искусственного интеллекта в пресс-службе Департамента Судебной Администрации по городу Алматы внедрены цифровые помощники, разработанные на основе технологий ИИ. Этот проект для судебной системы мегаполиса является пилотным и предлагает новую, более удобную форму взаимодействия граждан и организаций с судебными органами.

    Его ключевые цели — достижение максимальной прозрачности и доступности судебной системы для населения, помощь пользователям в судебных процедурах.

    Задачи цифровых помощников:

    — Разъяснять порядок подачи исков, расчета и возврата государственной пошлины, получения исполнительных листов и копий судебных актов.
    — Навигация по судебным сервисам — адреса, контакты и режим работы судов города Алматы.
    — Официальное информирование — озвучивание пресс-релизов и итогов рассмотрения социально значимых дел.

    В ведомстве обращают внимание: цифровые помощники не являются интерактивными чат-ботами и не ведут индивидуальный диалог.

    Департамент Судебной Администрации по городу Алматы выражает надежду, что цифровые помощники станут для пользователей надежными гидами в мире судопроизводства.

