АлтынAi и Aiбек станут проводниками в судебной системе

Департамент Судебной Администрации по городу Алматы представил цифровых помощников.

В рамках реализации инициатив года цифровизации и искусственного интеллекта в пресс-службе Департамента Судебной Администрации по городу Алматы внедрены цифровые помощники, разработанные на основе технологий ИИ. Этот проект для судебной системы мегаполиса является пилотным и предлагает новую, более удобную форму взаимодействия граждан и организаций с судебными органами.

Его ключевые цели — достижение максимальной прозрачности и доступности судебной системы для населения, помощь пользователям в судебных процедурах.

Задачи цифровых помощников:

— Разъяснять порядок подачи исков, расчета и возврата государственной пошлины, получения исполнительных листов и копий судебных актов.

— Навигация по судебным сервисам — адреса, контакты и режим работы судов города Алматы.

— Официальное информирование — озвучивание пресс-релизов и итогов рассмотрения социально значимых дел.

В ведомстве обращают внимание: цифровые помощники не являются интерактивными чат-ботами и не ведут индивидуальный диалог.

Департамент Судебной Администрации по городу Алматы выражает надежду, что цифровые помощники станут для пользователей надежными гидами в мире судопроизводства.