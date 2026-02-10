ҚР мен Сербия министрлерінің ғылыми-технологиялық ынтымақтастық мәселелері жөніндегі кездесуі өтті
Кездесу қорытындысы бойынша Қазақстан мен Сербияның ғылыми-технологиялық ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге және бірлескен бастамаларды іске асырудың нақты тетіктерін әзірлеуге өзара мүдделі екені расталды.
Бүгін ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Сербия Республикасының Халықаралық экономикалық ынтымақтастық министрі Ненад Поповичпен кездесті. Келіссөздер барысында тараптар ғылым, жоғары білім және инновациялар салаларындағы екіжақты ынтымақтастықты кеңейту перспективаларын талқылады.
Бірлескен ғылыми зерттеулерді дамытуға, зерттеушілер алмасуына, сондай-ақ екі елдің университеттері мен ғылыми-зерттеу институттары арасындағы өзара іс-қимылды нығайтуға ерекше назар аударылды. Тараптар докторанттық және постдокторанттық бағдарламалар шеңберінде бірлескен жобаларды іске асыру, сондай-ақ ғылымның басым бағыттары бойынша академиялық және ғылыми ұтқырлықты кеңейту мүмкіндіктерін қарастырды.
Талқылаудың жеке бағыты қолданбалы зерттеулер мен технологиялар трансфері, ғылыми нәтижелердің өнеркәсіп қажеттіліктерімен тығыз байланысын қамтамасыз ету, инновациялық және стартап-экожүйелерді дамыту, сондай-ақ ғылыми зерттеулер нәтижелерін коммерцияландыру мәселелеріне арналды. Осы тұрғыда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, биотехнологиялар және жаңа материалдар салаларындағы ынтымақтастықтың жоғары әлеуеті атап өтілді.
Сондай-ақ тараптар озық технологиялар мен ғылыми зерттеулердің стратегиялық бағыттары, оның ішінде жасанды интеллект, энергетикалық технологиялар және тұрақты даму салаларындағы өзара іс-қимыл мәселелері бойынша пікір алмасты. Халықаралық ғылыми және технологиялық бағдарламаларға бірлесіп қатысу перспективалары қаралды.