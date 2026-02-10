Инновации и ИИ станут основой сотрудничества Казахстана с Сербией

Состоялась встреча министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека с министром международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сфере науки, высшего образования и инноваций. Особое внимание было уделено развитию совместных научных исследований, обмену исследователями и укреплению взаимодействия между университетами и научно-исследовательскими институтами двух стран. Стороны рассмотрели возможности реализации совместных проектов, в том числе в рамках программ докторантуры и постдокторантуры, а также расширения академической и научной мобильности в приоритетных областях науки.

Отдельным блоком обсуждений стали прикладные исследования и трансфер технологий, обеспечение тесной связи научных результатов с потребностями промышленности, развитие инновационных и стартап-экосистем, а также коммерциализация результатов научных исследований. В этом контексте был подчеркнут высокий потенциал сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, биотехнологий и новых материалов.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сфере передовых технологий и стратегических направлений научных исследований, включая искусственный интеллект, энергетические технологии и устойчивое развитие. Рассмотрены перспективы совместного участия в международных научных и технологических программах.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность Казахстана и Сербии в дальнейшем углублении научно-технологического сотрудничества и выработке конкретных механизмов реализации совместных инициатив.

