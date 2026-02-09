Минздрав сообщил о расширении возможностей цифрового мониторинга здоровья

Казахстанцы теперь смогут воспользоваться функциями мониторинга отдельных показателей состояния здоровья, встроенными в смарт-часы Samsung.

Ранее они были недоступны на территории РК. Эти функции позволяют осуществлять неинвазивный мониторинг сердечно-сосудистых показателей, включая регистрацию электрокардиограммы и измерение артериального давления.

Применение указанных функций возможно с 2026 года при условии соблюдения требований действующего законодательства и нормативных правовых актов в сфере здравоохранения.

При этом данные, получаемые с носимых устройств, носят вспомогательный характер и могут использоваться исключительно для самоконтроля состояния здоровья. Они не являются основанием для постановки диагноза, назначения лечения или изменения тактики медицинского наблюдения без консультации медицинского работника.

Минздрав предупреждает, что носимые цифровые устройства не заменяют медицинский осмотр, а вопросы диагностики и лечения относятся к компетенции организаций здравоохранения.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.