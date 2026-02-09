Решение по ограничению соцсетей для детей примут до конца года

Пока существующие аккаунты удалять не планируют.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов рассказал, что законопроект об ограничении доступа детей и подростков к социальным сетям планируют вынести на обсуждение в парламент уже до конца 2026 года. По его словам, пока рассматривают запрет на регистрацию новых аккаунтов для пользователей младше 16 лет с верификацией возраста, передает Курсив.

«Мы начинаем обсуждать эти меры с государственными органами. Различные ограничения есть. На каком этапе мы должны ограничивать или это только верификация, либо регистрация новых пользователей, либо это доступ. То есть, сейчас пока говорить рано о том, как это будет выглядеть точно», — подчеркнул он.

Вице-министр отметил, что подобные меры уже вводят или обсуждают в Австралии, Франции, Испании и других странах. Например, премьер-министр Испании недавно заявил о перезагрузке всей информационной политики в отношении детей.

«А Испания и испаноговорящие страны — это огромный пласт всех онлайн-платформ мира. Подобные ограничения мы видели уже в высшем законодательном органе Франции, где это уже обсуждается, они уже об этом тоже говорят. То есть, тенденция к ограничению детей на лицо», — добавил он.

