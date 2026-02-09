Следите за новостями

Цифра дня

300 сельских населенных пунктов обеспечили спутниковым интернетом в 2025 г.

    Жаслан Мадиев проверил готовность систем Starlink к работе в Казахстане

    Министр искусственного интеллекта и цифрового развития обсудил с представителями Starlink текущие результаты внедрения спутниковых технологий в стране.

    9 февраля 2026 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    К встрече присоединились специалисты профильных госорганов. Диалог сосредоточили на реализации соглашения, подписанного 12 июня 2025 года. С того момента проект перешел в активную фазу: компания начала работу на территории страны, развертывая наземную инфраструктуру. Участники встречи детально разобрали, как выполняются обязательства в рамках соглашения, и оценили статус готовности всех систем. Помимо технических аспектов стороны затронули вопросы соответствия регуляторным нормам, чтобы работа спутниковой сети полностью интегрировалась в правовое поле Казахстана.

    Напомним — 12 июня 2025 года между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и компанией Starlink Kazakhstan подписано соглашение о запуске спутникового интернета Starlink на территории РК. В рамках пилотного проекта компания приступила к выполнению предусмотренных соглашением мероприятий, включая создание и ввод в эксплуатацию наземной инфраструктуры и запуск технических работ на территории страны.

    Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.