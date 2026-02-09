Жаслан Мадиев проверил готовность систем Starlink к работе в Казахстане

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития обсудил с представителями Starlink текущие результаты внедрения спутниковых технологий в стране.

К встрече присоединились специалисты профильных госорганов. Диалог сосредоточили на реализации соглашения, подписанного 12 июня 2025 года. С того момента проект перешел в активную фазу: компания начала работу на территории страны, развертывая наземную инфраструктуру. Участники встречи детально разобрали, как выполняются обязательства в рамках соглашения, и оценили статус готовности всех систем. Помимо технических аспектов стороны затронули вопросы соответствия регуляторным нормам, чтобы работа спутниковой сети полностью интегрировалась в правовое поле Казахстана.

Напомним — 12 июня 2025 года между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и компанией Starlink Kazakhstan подписано соглашение о запуске спутникового интернета Starlink на территории РК. В рамках пилотного проекта компания приступила к выполнению предусмотренных соглашением мероприятий, включая создание и ввод в эксплуатацию наземной инфраструктуры и запуск технических работ на территории страны.

