ЕАЭС внедрит единый механизм блокировки пиратского контента

Реализация соглашения поможет сократить распространение контрафактного контента в интернете, создать понятные условия для участников цифрового рынка и будет способствовать развитию добросовестной конкуренции в ЕАЭС.

Страны Евразийского экономического союза договорились о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете. Подходы планируется закрепить соглашением, проект которого ожидает одобрения в ближайшие месяцы. Соглашением будут оговорены нормы по противодействию нелегальному использованию фильмов, музыки, книг и других объектов авторского права в цифровой среде.

Также документ будет предусматривать формирование согласованных подходов государств-членов ЕАЭС к ограничению доступа к сайтам и онлайн-ресурсам, на которых незаконно размещается контрафактный контент. Основная цель договоренностей заключается в повышении эффективности защиты правообладателей и выработке единых механизмов взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС.

В частности, планируется предусмотреть возможность блокировки интернет-ресурсов на основании судебных решений того государства-члена ЕАЭС, на территории которого были нарушены права на интеллектуальную собственность. При этом владельцы сайтов, информационные посредники и другие участники цифровой среды будут обязаны принимать меры по ограничению доступа к такому контенту.

Кроме того, в странах ЕАЭС планируется создание национальных электронных реестров интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен из-за нарушений прав интеллектуальной собственности. Эти реестры будут использоваться для учета заблокированных ресурсов и обмена информацией между уполномоченными органами государств-членов.

Ожидается, что создание таких реестров позволит повысить прозрачность принимаемых мер, обеспечить единый подход к блокировке нелегального контента и усилить координацию действий по защите интеллектуальных прав в цифровом пространстве.