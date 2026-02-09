ИИ и дроны сокращают время обследования энергообъектов в Казахстане

Министерство энергетики РК масштабирует внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в энергетическую отрасль.

Успешно завершен пилотный проект по бесконтактной диагностике: использование дронов и ИИ позволило обследовать более 200 опор ЛЭП за несколько часов без отключения линий, доказав высокую эффективность в оперативном выявлении рисков, сообщает пресс-служба ведомства.

Для системного внедрения подобных инноваций проведены рабочие встречи с КРЕМ и Министерством национальной экономики по вопросам нормативного сопровождения и тиражирования практических кейсов в электроэнергетике.

Параллельно совершенствуется технология ИИ-дефектоскопии: разрабатываются классификаторы дефектов для линий 110 кВ и расширяется мониторинг ВЛ 35 кВ с применением УФ-камер, лидаров и тепловизоров.

Это обеспечивает сверхточную диагностику скрытых дефектов, перегревов, коронарных разрядов и деформаций конструкций, значительно повышая надежность энергоснабжения.

Система дефектоскопии ЛЭП внедряется в рамках информационной системы EnergyTech согласно Карте цифровой трансформации ТЭК.

Цифровой сервис обеспечивает: автоматическое выявление дефектов на ЛЭП на основе анализа медиаконтента (видео, фото, тепловизионные и LiDAR-данные); цифровая паспортизация объектов с привязкой обнаруженных дефектов к техническим местам; анализ технического состояния с использованием обучаемых нейросетей (точность распознавания — до 98%); создание отраслевого дата-центра визуальной информации с эталонными выборками для переобучения моделей ИИ; сценарии автоматической маршрутизации дефектов в системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

Эта система закладывает основу для перехода к проактивной диагностике, цифровому технадзору и снижению аварийности в сетях передачи и распределения электроэнергии.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.