Минздрав переводит контроль за личными медицинскими книжками в цифровой формат

Система в автоматическом режиме отслеживает сроки действия личных медицинских книжек персонала и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.

Министерство здравоохранения РК перевело контроль за личными медицинскими книжками работников в цифровой формат в рамках запуска сервисного программного продукта «Санитарно-эпидемиологический надзор» (СПП СЭН) на платформе e-SEN. Система в автоматическом режиме отслеживает сроки действия личных медицинских книжек персонала и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе. Это позволяет оперативно отстранять сотрудников без действующих медицинских осмотров и снижает риски распространения инфекционных заболеваний без выездных проверок, сообщает пресс-служба ведомства.

Контроль за личными медицинскими книжками является частью единой цифровой системы санитарно-эпидемиологического надзора, внедренной во всех регионах страны. Платформа объединяет органы санитарно-эпидемиологической службы и бизнес в едином цифровом контуре.

В системе сформирован единый реестр, включающий 178 146 подконтрольных объектов и более 95 тысяч субъектов предпринимательства. Зарегистрировано свыше 104 тыс. пользователей.

Через платформу осуществляется профилактический контроль без посещения объектов. В 2025 году предпринимателями загружено 10 194 отчета о производственном контроле, по итогам анализа выдана 731 рекомендация по устранению нарушений.

СПП СЭН интегрирован с государственными информационными системами, включая базы данных юридических и физических лиц, системы разрешительных документов, учета проверок и административной практики. Обмен сведениями осуществляется в режиме реального времени, бумажный документооборот исключен.

Аналитические дашборды позволяют формировать рейтинги регионов по своевременности отчетности, выявлять объекты без разрешительных документов и автоматически определять группы риска для планирования проверок.

В 2026–2027 годах планируется внедрение цифрового паспорта объекта – единого профиля с полной историей санитарно-эпидемиологического состояния, включая результаты проверок, выявленные нарушения и принятые меры.

Для граждан будет сформирован публичный рейтинг санитарного благополучия объектов в сферах общественного питания, образования и услуг. Для бизнеса предусмотрено расширение личных кабинетов с инструментами самоконтроля и электронным получением всех уведомлений, актов и предписаний. Формирование графиков проверок будет осуществляться автоматически на основе оценки рисков, что исключит субъективный фактор и повышает прозрачность надзорной деятельности.

Проект ориентирован на профилактику нарушений и предупреждение санитарно-эпидемиологических рисков.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.