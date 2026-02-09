В ЕАЭС до конца 2026 года примут нормативы электронной торговли

НДС будет уплачиваться только после продажи и передачи товара покупателю в любой стране ЕАЭС.

До конца 2026 года планируется принять необходимые нормативно-правовые акты, которые полностью урегулируют электронную торговлю в рамках ЕАЭС. Об этом сообщил заведующий сектором развития интеграции Управления координации ЕАЭС Министерства экономики и коммерции Каниет Насирдинов, передает Sputnik.

Он напомнил, что в прошлом году у кыргызстанских экспортеров, работающих с маркетплейсами, возникли сложности с поставками товаров в Россию. По словам Насирдинова, предприниматели не могли указывать маркетплейсы в качестве получателей товаров, из-за чего грузы задерживались на границе. Это было связано с ужесточением контроля в России за «серыми» схемами импорта и уплатой НДС.

«Министерство экономики совместно с профильными органами Кыргызстана провело оперативные переговоры с российской стороной на площадке ЕЭК, где обсуждались модели перевозки грузов и развитие электронной торговли. 30 января на заседании Совета ЕЭК с участием вице-премьеров и министров Россия подтвердила готовность работать по схеме, по которой товары кыргызстанских предпринимателей будут отправляться на маркетплейсы с указанием их в качестве получателя, храниться на складах площадок, а НДС будет уплачиваться только после продажи и передачи товара покупателю в любой стране ЕАЭС», — пояснил он.

Насирдинов отметил, что рамках развития электронной торговли утверждена «дорожная карта», которая предусматривает ряд мероприятий, в том числе принятие нормативно-правовых актов. Эти документы будут регулировать налогообложение товаров электронной торговли.

Он добавил, что на маркетплейсе Wildberries зарегистрировано более 5 тысяч продавцов из Кыргызстана — индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие там регистрацию.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.