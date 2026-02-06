В МИИЦР обсудили реализацию проекта «Последняя миля»

Проект направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности.

В ходе рабочего совещания операторы связи совместно с вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжаном Мусалиевым обсудили реализацию проекта «Последняя миля». В рамках встречи рассмотрели ключевые задачи проекта, условия участия и механизмы его реализации, а также вопросы проведения открытого конкурса на получение долевых грантов для операторов связи.

Отмечено, что участие в проекте предусмотрено исключительно для малых и средних операторов связи. Проект направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности и обеспечение жителей сел доступом к сети интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с. В рамках проекта планируется строительство волоконно-оптических линий связи в 1 123 сельских населенных пунктах, где отсутствует локальная сеть доступа к интернету.

В ходе обсуждения представители операторов связи обозначили актуальные вопросы и проблемные аспекты реализации проекта, а также задали уточняющие вопросы по техническим и организационным моментам. По всем поднятым вопросам были даны разъяснения.

Реализация проекта позволит подключить более 445 тысяч домохозяйств и обеспечить доступом к высокоскоростному интернету порядка 2,3 млн человек.

В рамках проекта операторам связи предоставляются безвозмездные долевые гранты в размере до 50% подтвержденных капитальных затрат. Строительство осуществляется за счет собственных средств операторов, при этом построенная инфраструктура остается на их балансе. Отбор участников будет осуществляться на основе открытого конкурса с соблюдением принципов равного доступа, прозрачности и подотчетности.

