32 коммерческих документа на сумму $189,8 млн подписано в рамках визита Главы Государства в Пакистан

Документы направлены на расширение казахстанско-пакистанского сотрудничества в сферах финансов, логистики, промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, цифровых сервисов и инфраструктуры.

Крупнейшим промышленным соглашением визита стал контракт между казахстанским ТОО Falcon EuroBus и пакистанским QCC International на поставку отечественных электробусов в Пакистан на сумму $108 млн. Документ имеет стратегическое значение для продвижения отечественного машиностроения и укрепления бренда Made in Kazakhstan на зарубежных рынках, открывая дополнительные возможности для расширения экспортной линейки и дальнейшей локализации высокотехнологичной продукции.

Значимый блок договоренностей сосредоточен на запуске механизмов совместного инвестирования и расширении финансовой инфраструктуры взаимодействия. В частности, АО «Самрук-Қазына» и группа компаний Fauji договорились о создании платформы совместного инвестирования для отбора и реализации проектов в Казахстане и Пакистане. АО «НИХ «Байтерек» расширяет партнерские возможности в сфере проектного и торгового финансирования через взаимодействие с Habib Bank Limited, а также в транспортно-логистическом контуре — через сотрудничество с TCS Private Limited

Кроме того, Freedom Holding Corp. и АО «Фридом Банк Казахстан» подписали соглашения с пакистанскими партнерами. В частности, подписано соглашение с Meezan Bank Limited о развитии корреспондентских отношений и международных расчётов на сумму $20 млн, а также договоренности, направленные на развитие трансграничных финансовых и цифровых сервисов.

Существенная часть договоренностей приходится на транспортно-логистический сектор. Так, АО «НК» «Қазақстан темір жолы» и National Logistics Corporation договорились о сотрудничестве в сфере мультимодальных перевозок и транзита. АО «QazPost» подписало меморандумы с Pakistan Post и TCS Private Limited, предусматривающие развитие почтово-логистической инфраструктуры и внедрение цифровых решений.

Вместе с этим в промышленном секторе также достигнуты договоренности о создании совместного предприятия по производству сахара в области Жетысу между KazFoodProducts и Almoiz Group с объемом инвестиций $20 млн, а также меморандум между Kusto Group и QazTrade по развитию производства строительных материалов на сумму $20 млн.

В химической и перерабатывающей промышленности подписаны соглашения между ТОО BARK Qazaqstan и пакистанскими профильными структурами, а также меморандум о запуске химического производства в Кызылординской области между NorSon Chemical Industries и СПК «Байқоңыр».

Отдельный блок договоренностей охватывает цифровые сервисы, IT и телекоммуникации. Astana Hub и IGNITE Pakistan подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стартап-экосистем, QazCode и Jazz Pakistan договорились о взаимодействии в телекоммуникационном секторе. Дополнительно подписаны договоренности в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта, а также соглашения по интеграции платежных сервисов.

В образовательной и медицинской сферах подписаны меморандумы между Медицинским университетом Астаны и Maroof International Hospital, а также соглашения между iTech KZ и Gift University, направленные на расширения сотрудничества.

В космической отрасли АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и SUPARCO договорились о научно-техническом сотрудничестве и обмене спутниковыми данными.

Дополнительно подписаны соглашения в сфере исламского финансирования между Отбасы Банк и Meezan Bank Limited, а также меморандумы по развитию агропромышленного сектора и деловых связей между торгово-промышленными организациями двух стран.

Документы подписаны при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST», обеспечивающего координацию взаимодействия между государственными органами и бизнес-сообществами Казахстана и Пакистана.

