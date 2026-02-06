Следите за новостями

Цифра дня

300 сельских населенных пунктов обеспечили спутниковым интернетом в 2025 г.

    Биометрическую аутентификацию будут проходить по-другому при получении банковских услуг

    Документ размещен на сайте "Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 февраля.

    6 февраля 2026 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Проектом постановления Национального банка вносятся изменения и дополнения в некоторые постановления по вопросам платежей и платежных услуг, передает Zakon.kz https://www.zakon.kz/ -.

    В частности, предусматривается:

    — исключение упрощенной идентификации владельца электронных денег;
    — закрепление применения биометрической аутентификации через Центр обмена идентификационными данными при оказании банками электронных банковских услуг с учетом интересов лиц с инвалидностью;
    — уточняются требования к защите персональных данных и безопасности электронных услуг.

    Как отметили в Нацбанке, закрепление порядка оказания электронных банковских услуг сторонними поставщиками платежных услуг через систему открытого банкинга Национального банка обеспечивает правовую определенность взаимодействия между участниками и оператором системы открытого банкинга.

    Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрической аутентификации и открытого банкинга.

    Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.