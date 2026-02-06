Казахстан и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий и инноваций

Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерством информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан.

Он направлен на углубление двустороннего сотрудничества в сфере цифровых технологий. Документ формирует основу для долгосрочного партнерства и предусматривает взаимодействие в развитии цифровой инфраструктуры, совершенствование электронного правительства, формирование эффективной ИКТ-политики, а также обмен передовым опытом и укрепление кадрового потенциала.

Также подписан меморандум о взаимопонимании между МИИЦР и Регуляторным органом по виртуальным активам Пакистана (PVARA). Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сфере регулирования, лицензирования и формирования экосистемы цифровых активов, а также обмен опытом в области цифровой трансформации и внедрения новых технологий. Ключевые направления взаимодействия включают совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение механизмов лицензирования, защиту инвесторов, обмен экспертизой, проведение совместных мероприятий, а также развитие совместных регуляторных и исследовательских инициатив.

