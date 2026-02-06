Прокуратура Алматы и Яндекс.Такси будут обмениваться данными для выявления должников по алиментам

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Он направлен на противодействие уклонению от уплаты алиментов и защиту прав детей. Прокурор Алматы отметил, что несмотря на принимаемые меры, на практике выявляются факты сокрытия реальных доходов злостными алиментщиками, которые формально остаются безработными, но фактически получают доход через цифровые платформы, в том числе сервисы Яндекс.Такси, передает Uchet.kz.

Соглашение предусматривает системное и законное информационное взаимодействие, оперативный обмен сведениями, а также содействие в выявлении и пресечении фактов сокрытия доходов и образования алиментной задолженности.